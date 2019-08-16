Кто получил пенсию в 45 тысяч: в Украине назвали новые размеры выплат

В Украине средний размер пенсии по возрасту увеличился на 66 грн и по итогам июля составил 3009 грн. При этом больше всех повезло судьям. Если еще в апреле они в среднем получали 44,3 тыс. грн, на данный момент их выплата на заслуженном отдыхе увеличилась на 1 тыс. грн.

Об этом говорится в данных ПФУ. Всего в Украине – 11,39 млн пенсионеров. Меньше всех получают те, кто не заработал на полную пенсию, а получает т.н. "социальную выплату". В среднем это 1570 грн. Таких - 81,1 тыс. человек. Среди "социальных пенсионеров" в том числе украинцы с маленьким стажем.

Какие пенсии получают украинцы ПФУ

Среди регионов на первом месте по размеру пенсии традиционно оказался Киев (4,1 тыс. грн). Это связано с относительно высокими зарплатами в столице. Среднюю пенсию около 2,5 тыс. грн получают в Херсонской, Ровенской, Винницкой и Волынской областях. Это одни из самых "бедных" для пенсионеров регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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