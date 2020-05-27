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27 мая • обновлено в 05:30
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Копатели янтаря посмеялись с полиции: нелегалы из Ровенской области опубликовали дерзкое видео

1.7т
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Украинские копатели янтаря, которые нелегально работают в Ровенской области, завели страницу в соцсети TikTok, на которой делятся видео с промыслов и откровенно смеются над правоохранителями, хвастаясь добытыми камнями.

Об этом в Twitter сообщил блогер Анатолий Штирлиц. Он опубликовал скриншоты, судя по которым, ролики копателей довольно популярны – некоторые из них набирают десятки тысяч просмотров.

Копатели янтаря посмеялись с полиции: нелегалы опубликовали дерзкое видео
Профиль копателей-нелегалов в TikTok

Профиль копателей-нелегалов в TikTok

Анатолий Штирлиц

Профиль копателей-нелегалов в TikTok

Профиль копателей-нелегалов в TikTok

Анатолий Штирлиц

Профиль копателей-нелегалов в TikTok

Профиль копателей-нелегалов в TikTok

Анатолий Штирлиц

Автор профиля в TikTok, который копает янтарь, указал, что его цель – набрать в соцсети 10 тысяч подписчиков. Пока их у него 339. Однако это не мешает роликам, которые сняты на незаконных промыслах, "вируситься". Так, одно из видео автора набрало 57 тысяч просмотров. А ролик с титром "Если соединить все рукава бурштинокопателей, то хватит до Австралию" имеет 51 тысячу просмотров.

Копатель янтаря в основном щеголяет добычей – огромными кусками камня, некоторые из которых не влезают в две ладони владельца.

@ kalandos1

## хочу рек

♬ оригинальный звук - v888ad46

@ kalandos1

♬ оригинальный звук - balanajdo

@ kalandos1

♬ оригинальный звук - looktev

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №2240, который легализует добычу янтаря в Украине и вводит уголовную ответственность за его незаконный промысел и контрабанду.

Пожары в Житомирской области является следствием масштабного добычи янтаря в регионе.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Янтарные войны
Место
Украина
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