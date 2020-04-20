Конец карантина, новый курс доллара и перерасчет пенсий: что ждет украинцев в мае

В Украине май может запомниться окончанием карантина, подорожанием доллара и перерасчетом субсидий. Кроме того, в мае пересчитают выплаты большинству пенсионеров.

Подробнее о том, что и для кого изменится в мае – читайте в материале OBOZREVATEL.

Конец карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже неоднократно заявлял, что украинцы должны выйти на работу в мае. Неофициально OBOZREVATEL рассказали – скорее всего, речь идет о 12 мае. При этом часть ограничений сохранят, а тем, кто может работать удалено, будут рекомендовать оставаться дома.

“В мае страна должна пойти на работу. В каких условиях, в каких новых социальных стандартах, в каких временных рамках – это те вопросы, которые правительство прорабатывает вместе с аналитиками“, – заявил премьер-министр.

Есть и другой сценарий. Он предполагает, что вспышка заболевания еще впереди. В таком случае карантин могут продлить вплоть до июня. Однако сейчас и правительство, и медики пытаются сделать все, чтобы не допустить такого сценария. Он болезненно может ударить по экономике: предприятия не работают, у украинцев нет заработных плат, растет нагрузка на расходную часть бюджета и снижается доходная.

Субсидии пересчитают

В мае традиционно происходит перерасчет размера субсидий на неотопительный сезон. В этом году он произойдет автоматически, то есть ходить в органы соцзащиты и просить о помощи не придется.

Тем, кто потерял работу во время карантина, Кабмин предлагает оформить субсидию без учета прошлой зарплаты, а из расчета компенсации от Соцстраха. Для этого нужно обратиться в Центр занятости и зарегистрироваться в качестве безработного.

Только после этого, если у других членов семьи нет существенного дохода, можно рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг в виде субсидии.

Традиционно размер субсидий на неотопительный сезон существенно снижается. Это происходит в первую очередь из-за того, что не нужно платить за отопление.

Доллар подорожает

В мае стоимость американской валюты может достичь 27,5-27,9 грн/$, рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко. При этом курс будет в том числе зависеть от того, как быстро закончится карантин.

Курс доллара

"Мы в любом случае увидим поэтапную девальвацию, которая уже заложена в бюджете страны. Думаю, что в ближайшее время курс гривни по отношению к доллару будет находиться в стабильном диапазоне, но уже в мае может перейти к отметкам 27,5-27,9 грн/$", – рассказывает Мазуренко.

Однако резкой девальвации также ожидать не стоит. Причины:

Банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса . В НБУ считают, что ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал.

Рынок сохраняет девальвационные ожидания, и укрепление курса будет использоваться для новых покупок, как только появится дополнительная ликвидность.

Шансы на заключение договора с МВФ и снижение спроса со стороны импортеров постепенно исчерпывают свое влияние на рынок. Для дальнейшего укрепления гривни нужны будут новые драйверы.

Пенсии пересчитают

В Украине с первого мая пенсии умножат на коэффициент 1,11 (повышение составит 11%), а минимальная прибавка – 100 грн. При этом минимальный размер выплаты для тех, кто выполнил требования по стажу, будет на уровне 2100 грн.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина постановлении правительства. Так, согласно документу:

в 2020-м перерасчет пенсий состоится с коэффициентом 1,11;

повышать будут расчетный размер пенсий (без учета дополнительных прибавок);

если повышение будет менее 100 грн, его автоматически "дотянут" до 100 грн;

перерасчет пройдет 1 мая.

"Финансирование выплат, предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 1, абзацем третьим пункта 2 и пунктом 3 настоящего постановления, осуществляется за счет средств государственного бюджета, предусмотренных программой "Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программами, и дефицита средств Пенсионного фонда", – говорится в решении.

Длинные выходные

В мае украинцев ждет сразу несколько дополнительных выходных:

1 мая (пятница);

11 мая (понедельник).

11 мая Украинцы смогут отдыхать из-за переноса выходного дня с субботы, 9 мая. К слову, именно из-за этого частичное окончание карантина могут объявить на 12 мая (вторник).

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