Кому в Украине платят больше 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине среднюю заработную плату выше 40 тыс. грн, по данным одного из крупных кадровых порталов, получают национальные менеджеры, информационные директора, суперинтенданты.

Об этом говорится в статистике work.ua. При этом большинство самых высокооплачиваемых профессий связаны с информационными технологиями.

Топ самых высокооплачиваемых вакансий:

Национальный менеджер (в среднем около 40 тыс. грн)

За должность руководителя международной компании в Украине предлагают до 100 000 грн. При этом среди требований: знание специфики компании, опыт в управлении командой, образование, связанное со сферой работы и уже построенная карьера.

Информационный директор (около 40 тыс. грн)

Определяет информационную стратегию компании, принимает решения на высшем уровне, как правило, руководит работой департамента или службы по информационным технологиям (IT) компании.

Суперинтендант (40 тыс. грн)

Контролирует обеспечение судов технической документацией, запасными частями и другим материально-техническим снабжением.

Руководитель IT-отдела (в среднем 35 тыс. грн)

Занимается анализом характеристик технических устройств, средств электросвязи и программного обеспечения.

Angular-разработчик 31 тыс. грн

Это программист, выучивший верстку в HTML, CSS, JavaScript и взявшийся за изучение фреймворка.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.