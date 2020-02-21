На 100 тысяч меньше, чем у Князева: названа зарплата нового главы Нацполиции

Глава Национальной полиции, генерал полиции 3-го ранга Игорь Клименко за январь получил 79,6 тысячи гривень зарплаты.

Об этом говорится в ответе правоохранительного органа на запрос 112.ua, опубликованном в пятницу, 21 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Уточняется, что должностной оклад Клименко составил 40 000 гривень, все остальное – надбавки. Так, оклад за специальное звание составил 2 600 гривень, надбавка за стаж службы – 21 300 гривень, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 8 000 гривень, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн – 8 000 гривень, индексация – 929,08 гривни.

Названа зарплата Игоря Клименко Пресс-служба Нацполиции

Стало известно также о доходах заместителей главы Нацполиции. Первый замглавы Е. Коваль, генерал полиции 3-го ранга – 41 074 гривни, замглавы О. Козловский, рядовой полиции, – 56 134, полковник В. Тетеря – 35 134, замглавы и генерал полиции 3-го ранга А. Крищенко – 65 334, В. Троян – 28 692, М. Цуцкиридзе – 34 868, О. Руденко – 65 334, О. Фацевич – 55 819.

112.ua

Отмечается, что средняя зарплата полицейского при этом – 12,5 тысячи гривен.

Также сравнили зарплату Клименко и Князева – последний в январе 2019 года получил 185 тысяч гривен.

За декабрь 2019 года Клименко получил в два раза больше, чем за январь – 164 тысячи 384 гривны, включая премии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились данные по зарплатам всех министров в Украине.

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