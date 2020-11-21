Какую пенсию получит украинец со средней зарплатой: названа цифра
В Украине в 2020 году мужчинам и женщинам для выхода на пенсию в 60 лет нужно как минимум 27 лет стажа. При средней зарплате и указанной "норме" по количеству отработанных лет можно рассчитывать на пенсию в размере около 2,7 тыс. грн.
Так, согласно закону "Об общеобязательном пенсионном страховании", размер пенсии считается по формуле: средняя зарплата за три года умножить на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней. На данный момент средняя зарплата за три года составляет около 10 тыс. грн. Таким образом, с 27 годами стажа можно рассчитывать на 2,7 тыс. грн пенсии.
Таким образом, коэффициент замещения зарплаты пенсией будет на уровне 27%. Также стоит отметить, что чем больше стаж, тем выше выплату можно получить. К примеру, при 35 годах размер пенсии составит уже 3,5 тыс. грн (при условии, что размер зарплаты будет на уровне средней).
Какие пенсии получают украинцы:
Киев – 4676 грн;
Винницкая область – 2848 грн;
Волынская область – 2841 грн;
Днепропетровская область – 3860 грн;
Донецкая область – 4428 грн;
Житомирская область – 2948 грн;
Закарпатская область – 2693 грн;
Запорожская область – 3597 грн;
Ивано- Франковская область – 2909 грн;
Киевская область – 3456 грн;
Кировоградская область – 3000 грн;
Луганская область – 4098 грн;
Львовская область – 3086 грн;
Николаевская область – 3155 грн;
Одесская область – 3225 грн;
Полтавская область – 3321 грн;
Ровенская область – 2826 грн;
Сумская область – 3057 грн;
Тернопольская область – 2619 грн;
Харьковская область – 3455 грн;
Херсонская область – 2909 грн;
Хмельницкая область – 2839 грн;
Черкасская область – 3017 грн;
Черниговская область – 2695 грн;
Черновицкая область – 3031 грн.
Отметим, размер заработной пенсии зависит от размера средней зарплаты. Больше всего зарабатывают в столице, также высокие средние зарплаты традиционно были в промышленных центрах – Донецке, Луганске. Работники заводов имели высокие средние зарплаты и получали их официально, поэтому сейчас имеют относительно высокие пенсии.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.