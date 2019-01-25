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Как украинцев обманули с платежками на газ: раскрыта схема

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Украинцы, получившие в январе счета с завышенными счетами на газ, стали жертвами хитрости газовиков, которые через суд добились возвращения старых нормативов потребления.

Об этом заявила в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Татьяна Бойко. По ее словам, потребители могут доказать свою правоту и вернуть деньги, лишь инициировав массовые жалобы.

"Газовики в свое время собрали средства в своих инвестиционных программах, части людей поставили счетчики, а тем, кто потребляет газ только для приготовления еды, не поставили. Где делись эти деньги – другой вопрос, они точно не пошли на счетчики", – рассказала эксперт.

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"Газовики выиграли Высший административный суд, согласно которому возвращаются старые нормативы потребления газа, которые были еще в советское время. Они однозначно завышены, но пока нет счетчика, ты не докажешь, что использовал меньше. С точки зрения законности, газовики действуют правильно. Хотя все мы понимаем, что это несправедливо и нечестно", – подчеркнула она.

Бойко выразила мнение, что потребителям "деньги точно никто не вернет", поскольку формально газовики действуют законно.

"С точки зрения закона, газовики правы. Закон четко говорит – есть счетчик одна сумма, нет счетчика - другая. Есть нормативы… Есть конечно верховенство права, оно однозначно говорит, что газовики просто обнаглели", – заявила эксперт.

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"Но это только законодательный аспект, а не моральный. Мы понимаем, что люди уже за все это заплатили. Но закон говорит, что если есть счетчик, ты его должен поставить или за свои деньги, или его поставят газовики, которые говорят, что уже средств на это нет, или если нет счетчика – тогда нормативы. К сожалению, у нас такая ситуация", – отметила она.

Эксперт подчеркнула, что правительство должно заняться решением данной проблемы, но для этого потребители "должны хотя бы начать писать массовые жалобы в НКРЭКУ на газовиков, поднимать эту тему".

Как украинцев обманули с платежками на газ: раскрыта схема

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVТарифы ЖКХ и субсидииЦена на газ
Персона
Татьяна Бойко
Место
Украина
Теги
газЖКХ
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