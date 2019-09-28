Как составить идеальное резюме: HR-менеджер дала топ-7 советов

Идеальное резюме должно уместиться на одной, максимум – на двух страницах. Это повышает шансы на то, что кандидата заметят и пригласят его пройти собеседование о приеме на работу.

Топ-7 советов о том, как грамотно составить резюме и презентовать себя, дала в эфире ObozTV эксперт по трудоустройству, HR-специалист Валентина Бардадым.

1. Объем резюме

"Резюме должно быть лаконичным, потому что на одну позицию в день может быть до 50 откликов.Иногда HR просто физически не успевает все просмотреть… 1-2 страницы. Максимум – две страницы. Если в формате PDF, то очень круто, если помещается на одну страницу", – рассказала Бардадым.

В связи с этим эксперт поделилась популярным в HR-среде анекдотом:

"Лежит большая стопка резюме. "Эйчар" на нее смотрит-смотрит… Берет половину – и в мусорник. Со словами: "Ну зачем нам в компании неудачники?".

2. Ссылки на соцсети

Бардадым обратила внимание, что кроме общепринятой личной информации – ФИО, контактного телефона и т.д. – в резюме стоит максимально указывать страницы кандидата в социальных сетях.

"На мой взгляд, это +1 к откровенности. Если человек выставляет свою страницу в LinkedIn или в Facebook – значит, он ничего не скрывает", – пояснила она.

3. Электронная почта

Специалист призвала обращать внимание на электронный адрес в резюме.

"Никаких musi-pusi или zai33. Это должен быть деловой электронный адрес. Если у вас такого нет – сделайте и укажите его", – порекомендовала Бардадым.

4. Наличие фото

По словам эксперта, фотография в резюме увеличивает шансы соискателя "быть увиденным".

"Конечно, это должна быть офисная фотография. Не селфи возле шашлыков, и не фото из машины", – подчеркнула HR.

5. Опыт работы и образование

Бардадым отметила, что в резюме стоит описывать весь опыт работы – как по трудовой, так и без нее.

"Но маленькими пунктиками. А уже более детально описывать только то, что релевантно позиции, на которую вы подаетесь", – уточнила она.

В частности, по ее мнению, опыт интереснее подавать не в формате перечисления функциональных обязанностей по должностной инструкции, а в формате достижений с цифрами и фактами, указывать конкретные проекты и т.д.

Что касается образования, то специалист посоветовала упоминать не только о высшем образовании, но также о пройденных тренингах, курсах, семинарах, лекциях. "Но все в рамках той позиции, на которую вы претендуете", – еще раз выделила она.

6. Структура резюме

Бардадым рассказала, что существует определенный порядок подачи информации в резюме.

Вначале указывается личная информация, затем – должность, на которую подается кандидат. Если желаемая должность отличается от заявленной в вакансии, стоит добавить и ее.

Потом нужно описать образование, и после него – опыт работы.

Однако, по словам HR'а, от этих стандартов можно и отойти.

7. Личные качества и дополнительная информация

Эксперт призналась, что если резюме занимает больше одной страницы – то до последних пунктов она может и не дочитать.

Однако если в конце коротко и нешаблонными фразами указана информация о навыках соискателя (софт-скиллах) и его хобби – эти данные, скорей всего, заинтересуют работодателя.

"Если, например, человек идет на позицию финансового аналитика, и у него хобби разрисовывать по маленьким квадратикам картинки – для меня это свидетельство того, что человек педантичный, точный, у него большая выдержка, он усидчивый… Да, это может быть мой кандидат", – поделилась Бардадым.

HR-менеджер рассказала, что включать в резюме, а что – не стоит Study.com / AdobeStock

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