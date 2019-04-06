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Как сохранить и приумножить деньги: финансист дал советы украинцам

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Чтобы сохранить и приумножить свои сбережения, украинцам следует делить деньги на части и "раскладывать в разные корзины" – покупать недвижимость, ценные бумаги, класть средства на депозит.

Об этом рассказал в эфире ObozTV член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко. Также эксперт объяснил, как не стать жертвой финансовой пирамиды, вкладывая деньги.

"Я посоветую каждому раскладывать свои деньги в разные корзины. Это могут быть и депозиты, и украинские ценные бумаги. Недавно Нацбанк Украины разрешил приобретать иностранные ценные бумаги. Это может быть и недвижимость, и инвестиционные проекты", – перечислил эксперт.

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При этом Панченко подчеркнул, что инвестпроекты надо тщательно проверять – "что за проект, кто им занимается, какая репутация у этих людей".

"Каждый должен выбирать проект в соответствии со своим восприятием доходности и риска. Банки – это более надежно. Есть фиксированная сумма в 200 тыс. грн, которую можно вложить и гарантированно получить назад. Если сумма больше, надо обращать внимание на учреждение, в которое вкладываешь, кто его акционеры, владельцы, какая история и так далее", – рассказал он.

Также Панченко предостерег украинцев от вложения средств в финансовые пирамиды, которые обещают своим клиентам сверхприбыль в короткий срок.

"Люди считают, что рисков не существует. Они видят только уровни доходности и обращают внимание на это. Уровень доходности как раз и должен наталкивать людей на мысль, за счет чего такая доходность достигается, кто ее гарантирует и будет ли она вообще", – заявил эксперт.

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"Каждый раз, когда я вижу агрессивную рекламу – будь то Forex, будь то операции с ценными бумагами или что угодно – когда я вижу проценты больше 20%, у меня возникают вопросы – реальны ли эти проекты или фиктивны? Когда процентная ставка по государственным облигациям 19%, все, что выше, наталкивает на подозрения", – предупредил он.

Как сохранить и приумножить деньги: советы украинцам

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Панченко
Место
Украина
Теги
банкдепозит
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