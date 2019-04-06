Как сохранить и приумножить деньги: финансист дал советы украинцам

Чтобы сохранить и приумножить свои сбережения, украинцам следует делить деньги на части и "раскладывать в разные корзины" – покупать недвижимость, ценные бумаги, класть средства на депозит.

Об этом рассказал в эфире ObozTV член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко. Также эксперт объяснил, как не стать жертвой финансовой пирамиды, вкладывая деньги.

"Я посоветую каждому раскладывать свои деньги в разные корзины. Это могут быть и депозиты, и украинские ценные бумаги. Недавно Нацбанк Украины разрешил приобретать иностранные ценные бумаги. Это может быть и недвижимость, и инвестиционные проекты", – перечислил эксперт.

При этом Панченко подчеркнул, что инвестпроекты надо тщательно проверять – "что за проект, кто им занимается, какая репутация у этих людей".

"Каждый должен выбирать проект в соответствии со своим восприятием доходности и риска. Банки – это более надежно. Есть фиксированная сумма в 200 тыс. грн, которую можно вложить и гарантированно получить назад. Если сумма больше, надо обращать внимание на учреждение, в которое вкладываешь, кто его акционеры, владельцы, какая история и так далее", – рассказал он.

Также Панченко предостерег украинцев от вложения средств в финансовые пирамиды, которые обещают своим клиентам сверхприбыль в короткий срок.

"Люди считают, что рисков не существует. Они видят только уровни доходности и обращают внимание на это. Уровень доходности как раз и должен наталкивать людей на мысль, за счет чего такая доходность достигается, кто ее гарантирует и будет ли она вообще", – заявил эксперт.

Новости Каждый третий украинец предпочитает хранить деньги под подушкой

"Каждый раз, когда я вижу агрессивную рекламу – будь то Forex, будь то операции с ценными бумагами или что угодно – когда я вижу проценты больше 20%, у меня возникают вопросы – реальны ли эти проекты или фиктивны? Когда процентная ставка по государственным облигациям 19%, все, что выше, наталкивает на подозрения", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

37% взрослого населения Украины не имеют ни одного открытого банковского счета.

При этом в Украине самые высокие в Европе ставки по депозитам. Если в странах ЕС в лучшем случае зарабатывают всего несколько процентов в год, украинцы могут рассчитывать более чем на 15% в гривне и свыше 3% – в долларах.

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