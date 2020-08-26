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Кабмин повысил зарплаты сотрудникам Верховной Рады

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Личные финансы
7,7 т.
Кабмин повысил зарплаты сотрудникам Верховной Рады

Кабмин повысил зарплаты сотрудникам Верховной Рады.

Кабмин повысил зарплаты работникам патронатных служб Верховной Рады. Речь идет о людях, которые занимаются организацией работы парламента, но не имеют статуса чиновника.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, 26 августа.

Чем объяснили повышение зарплат

Увеличение выплат объяснили тем, что люди, которые работают в секретариатах депутатских фракций, выполняют значительный объем работы (готовят документы, информацию, аналитику для фракций), а также вынуждены работать сверхурочно. И чтобы мотивировать этих работников и предотвратить их увольнение, было решено увеличить их зарплаты.

Какие зарплаты установили

Согласно закону, должностные оклады работников государственных органов, которые выполняют функции по обслуживанию, определяют умножением 2-х размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, на определенный коэффициент.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 1 января 2020 года составил 2102 грн.

Должности:

  • Главный консультант Секретариата председателя ВР, главный консультант секретариата депутатской группы (фракции)

Коэффициент был 2,3, станет 2,7. То есть, должностной оклад был 9669 грн, а станет 11350 грн.

  • Старший консультант депутатской фракции (группы) в ВР

Коэффициент был 1,79, станет 2,3. Итак, оклад с 7525 грн вырастет до 9669 грн.

  • Консультант секретариата депутатской фракции в ВР

Коэффициент был 1,65, станет 1,8. Это означает, что оклад с 6936 грн вырастет до 7567 грн.

Постановление Кабмина

Постановление Кабмина kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Национальный банк Украины призвал снять ограничения по зарплатам в госсекторе и госкомпаниях в 47 тыс. грн, которое было введено в период карантина.

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