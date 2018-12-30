''Хроники новогоднего зубожиння'': украинцы устроили "пробки" в магазинах. Фотофакт

Перед новогодними праздниками в украинских магазинах наблюдается небывалый ажиотаж. Люди буквально создают пробки на кассах.

Причем такой наплыв возник не только в продуктовых супермаркетах, но и во многих других, включая строительные. Об этом свидетельствуют многочисленные посты очевидцев в Facebook.

"Пробки присутствуют не только на дорогах Киева, но и в супермаркетах", — пишут в паблике "Киев Оперативный". На фото, прикрепленном к посту, видны огромные толпы в торговом зале гипермаркета "Ашан" в Киеве.

Свидетельство аншлага в столичных супермаркетах показала и музыкант Татьяна Власова. "Так вот какое ты, тотальное обнищание", — подписала она фото с пустыми полками в молочном отделе одного из магазинов.

Что касается строительных гипермаркетов, то там покупателям перед Новым годом даже негде припарковаться. "Хроники зубожиння. Под строительным магазином люди готовы парковаться уже в два яруса. В продуктовом супермаркете нет тележек. Приходится караулить выходящих возле кассы. Полвареника, блин", — с сарказмом пишет пользователь Кирилл Сазонов.

Примечательно, что аналогичная ситуация возникла не только в столице, но и в регионах. К примеру, в Виннице предпраздничная "лихорадка" покупателей захлестнула гипермаркет "Метро".

"Лицезрела апофеоз "зубожіння" в винницком "Метро". Подъезд к нему полностью заблокирован машинами, чтоб припарковаться надо сделать три круга. На входе небольшая толпа с радостными криками встречает каждого выезжающего с тележкой и готовы все его товары донести до машины в руках в обмен на эту самую тележку", — пишет Анастасия Ланина.

По ее словам, самые большие очереди наблюдались возле отделов с элитным алкоголем, сырами, морепродуктами и экзотическими фруктами. "За последние пять-семь лет я такого "массового обнищания" еще не видела. Конечно, сейчас появятся комменты о бедных стариках и других социально незащищенных группах. Не без этого. Но тот самый пресловутый средний класс существенно увеличился в размерах, и это показатель уровня жизни", — подчеркнула женщина.

Множество украинцев с юмором отреагировали на покупательский бум соотечественников и оставили под соответствующими постами забавные комментарии.

"Свидетели оливье", "Обнищание полное, убедился, за последним вареником пришли", "Уже неделю, как во всех супермаркетах, на последние полвареника покупают", "Есть нечего, довели страну!", "Ждем на российском ТВ сюжет про голые полки в украинских супермаркетах под Новый год", — иронизируют украинцы.

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