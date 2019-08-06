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Скандал в НАБУ: состоялся первый суд по коррупции Артема Сытника

1.1т Читать материал на украинском

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник предстал перед судом за админпротокол по коррупции. Он не задекларировал отдых на охотничей базе.

Об этом на Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. По ее словам, нарушение произошло в Ровенской области, там же слушалось дело. А показания глава НАБУ давал по видеосвязи из Соломенского райсуда Киева.

"НАПК выявило факты вероятного коррупционного административного правонарушения со стороны Сытника. Нацполиция выписала протокол про коррупцию, а прокуратура поддерживает этот протокол в суде. Этим занимается одна из наиболее квалифицированных сотрудников прокуратуры госпожа [Валетина] Сеник", - прокомментировал ситуацию Юрий Луценко.

Артем Сытник

Артем Сытник

Daily - РБК-Украина

Как сообщают в пресс-службе генпрокурора, адвокат Сытника пытался объявить отвод судье, а заседание проходило в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 9 часов утра 20 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Им вменяют растрату 2,5 млрд грн. Об этом на Facebook сообщила первый замглавы Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Артем Сытник Юрий Луценко Лариса Сарган
Место
Украина
Теги
НАБУ коррупция отдых
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