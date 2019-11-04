Главная Новости
4 ноября • обновлено в 04:51
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

"Это дно": жители Крыма признались о "процветании" в оккупации

1.7т Читать материал на украинском

Жители Крыма признались об экономическом упадке, который наступил после российской оккупации.

Блогер "КРЫМский бандеровец" опубликовал в Twitter переписку жителей полуострова о заводе "Залив". Так, анонимный пользователь поинтересовался об условиях работы, на что получил массу негативных отзывов.

"Расскажите о заводе "Залив". Как с выплатой зарплаты, как в общем обстановка на заводе и в городе? Сам с другого региона", - написал он.

Новости
"Путин, помоги!" Жители Крыма внезапно пожаловались на оккупантов

"Не хочу говорить правду про "Залив", "Залив" это дно, слава богу, что свалил оттуда", "Огромная текучка кадров - этого достаточно, чтобы понять, какая это дыра", - жалуются жители Керчи.

"Это дно": жители Крыма признались о "процветании" в оккупации

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителей оккупированного Крыма шокировал стремительный рост цен на продукты питания.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
А как с украинскими заводами обстоят дела интересно."Процветают" после переворота или нет?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Русинов Алексей
Русинов Алексей
Русинов Алексей, ну судя по тому что корабли у америкосов покупают- Николаевской судоверфи пришёл конец?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Руцкие конечно будут вопить что они процветают но я понял на днях одну вещь,дело в том что про процветание вопят те кто никогда не был на Украине)))руцкое процветание это полный развал по украински))))руцкиеивсегда жили в нищите и злыднях и ничего не видели им то иикадеться что если туалет во дворе покрасили то все верх мечтаний))))))а украинцы всегда жили богатг р у них все было и даже сейчас они живут лучше))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Форевер Константин
Форевер Константин
Артеллерист Моня, так почему вы так щемитесь в Россию на заработки?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения