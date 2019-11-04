"Это дно": жители Крыма признались о "процветании" в оккупации

Жители Крыма признались об экономическом упадке, который наступил после российской оккупации.

Блогер "КРЫМский бандеровец" опубликовал в Twitter переписку жителей полуострова о заводе "Залив". Так, анонимный пользователь поинтересовался об условиях работы, на что получил массу негативных отзывов.

"Расскажите о заводе "Залив". Как с выплатой зарплаты, как в общем обстановка на заводе и в городе? Сам с другого региона", - написал он.

"Не хочу говорить правду про "Залив", "Залив" это дно, слава богу, что свалил оттуда", "Огромная текучка кадров - этого достаточно, чтобы понять, какая это дыра", - жалуются жители Керчи.

Крым. Потенциальный понаех краем уха слышал из зомбоящика, что в Крыму наступил рай, и решил немного уточнить про завод “Залив”, о процветании которого трезвонят во все скрепные колокола... pic.twitter.com/RjRIXgOez0 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жителей оккупированного Крыма шокировал стремительный рост цен на продукты питания.

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