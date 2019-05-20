Достаточно узнать номер телефона: мошенники воруют счета и соцсети украинцев

Украинцы все чаще становятся жертвами "телефонных" афер. Только один из 10 владельцев мобильного номера пришел с паспортом в сервисный центр своего оператора. Львиная же доля – анонимны.

В таких обстоятельствах украсть номер телефона, а вместе с ним получить доступ к банковскому счету и соцсетям – задача несложная.

OBOZREVATEL разобрался, как работает схема и что делать, чтобы не лишиться средств.

Всего несколько часов на кражу номера

Мошенникам для того, чтобы получить доступ к банковскому счету и обнулить его, достаточно узнать всего лишь номер телефона. Остальное – дело техники. Еще несколько месяцев назад OBOZREVATEL подробно писал о том, как и зачем у украинцев воруют мобильные номера. Эта схема стала настолько масштабной, что о ней уже заговорили и банкиры, и сами операторы.

Первые винят во всем операторов. Мол, те должны обязательно предупреждать при смене номера или переадресации. Но только в Украине 90% клиентов не зарегистрированы, то есть операторы не знают своих клиентов, поэтому и предупреждать им некого. Вторые же озвучивают базовые правила безопасности в сети и рекомендуют пройти ту самую регистрацию. Итак, как выглядит кража "личности":

Шаг №1. Воруют почту, узнают номер телефона. Зависимо от того, каким образом проходит смена номера телефона или переадресация, мошенникам в разных случаях необходимо либо узнать почту, либо финансовый номер (тот, который указывается в банке) будущей жертвы. И проблем с этим нет. Базы банков можно легко купить в Darknet (подробнее об этом читайте здесь).

У украинцев воруют номера телефонов

Чаще всего для подтверждения услуги переадресации либо блокирования номера необходимо всего лишь знать, с кем чаще всего общается жертва. А если это слишком сложная задача, можно просто имитировать общение – начать звонить с разных номеров, пытаться сделать все, чтобы жертва перезвонила.

К примеру, для абонентов МТС, чтобы украсть чужой номер телефона без обращения в офис компании (то есть просто дистанционно получить чужой номер) достаточно всего лишь знать два номера телефона, с которыми чаще всего общался абонент. То есть если вам пару дней настойчиво названивают с разных номеров, вполне возможно, что вскоре ваши данные попытаются украсть.

В случае с Киевстаром даже не нужно воровать номер, достаточно подключить переадресацию. Для этого придется взломать "Мой Киевстар", предварительно получив доступ к почте жертвы.

Шаг №2. Узнать банк, с которым связан номер, и снять средства через приложение либо онлайн-перевод с карты на карту (подтверждения приходят в СМС). Здесь есть несколько вариантов: позвонить жертве и провести "опрос" по просьбе НБУ, поинтересовавшись, услугами какого банка он пользуется. Ну или по очереди попробовать все крупные банки.

Украинцев оставляют без денег на счетах

После переадресации или кражи номера можно легко восстановить доступ к банковскому приложению. Самый простой вариант, когда мошенники сразу покупают у сотрудников банков номера телефонов вместе с номерами карт. В другом случае придется просто "восстановить" пароль для входа в онлайн-банкинг.

Шаг №3. Украсть средства с карты. Самый приятный момент – провести переводы, получив СМС-пароль на украденный номер телефона. К тому моменту, пока жертва поймет, куда делись деньги, счет может оказаться пуст.

В подобную ситуацию несколько дней назад попал киевлянин Евгений. Мошенники взялись за него в четверг – взломали почту. А уже в воскресенье попытались украсть и средства. "В воскресенье приходит смс от ПриватБанка на мой номер телефона, хотя я не являюсь их клиентом. Как сказал оператор Привата, так мошенники начинают определят, каким банком я пользуюсь.

Схема с номерами телефонов

В 1:54 ночи звонок на мобильный, я спросонья сбрасываю неизвестный номер. Сразу приходит СМС, что осуществлен успешный вход с моего номера в систему "Мой Киевстар". Потом начинают наяривать на Вайбер с неизвестных номеров, включая международные – я просыпаюсь, понимаю что-то происходит неладное. Приходят СМС Киевстар о подключении услуги переадресации звонков и СМС", – вспоминает Евгений.

Всего за несколько часов мошенники выполнили все шаги и уже успели подать заявку на переадресацию звонков и СМС, получить доступ к банковской карте. Однако, Евгений, заметив ночью СМС, обратился к оператору и отменил переадресацию. В результате СМС с подтверждением перевода со своей карты получал он, а не мошенники. Это его и спасло. Теперь же все, что придется сделать – открыть новую карту (прошлую заблокировали из-за угрозы кражи средств).

Банк компенсировать потери не будет

Если ввели правильные данные, банк украденные средства компенсировать не будет, объясняет пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга. "Для компенсации необходимо обратиться с заявлением в полицию. Наша рекомендация очень проста – если ваш мобильный телефон вдруг перестал работать и сим-карта отключилась – как можно быстрее заблокируйте ваши банковские карты любым возможным способом", – добавил представитель банка.

Большинство правил безопасности касаются тех случаев, когда клиент банка заподозрил кражу своих данных. При этом мошенники, как показывает опыт Евгения, могут действовать и ночью. Оставив телефон на беззвучном режиме, утром можно проснуться уже с пустым счетом.

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Главный совет – завести отдельный номер телефона и привязать его к своей карте. При этом в социальных сетях, в объявлениях на сайтах, заполняя анкеты, для работы и друзей оставить старый номер телефона. Также свой финансовый номер необходимо зарегистрировать, для этого с паспортом нужно прийти в сервисный центр своего оператора.

"Если послушать операторов, сейчас номера так защищены, что вообще нереально их взломать. Но мы в качестве эксперимента пробовали с несколькими коллегами (взламывали номер друга с его разрешения). Это проще, чем украсть почту из ящика соседа. Но точно могу утверждать: сложно взломать тот номер телефона, который мало кто знает. Поэтому, если вы действительно дорожите им, то не раздавайте всем подряд свои персональные данные", – советует эксперт в сфере кибербезопасности Максим Очкун.

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