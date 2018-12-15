Дефицит и акции: экономист рассказал о цене продуктов на Новый год

В преддверии новогодних праздников в украинских магазинах планируются разнообразные скидки на продукты питания. Производители и поставщики будут стремиться как можно скорее избавиться от остатков продукции этого года.

Об этом ObozTV рассказал экономист Евгений Олейников. При этом он напомнил, что среднегодовой уровень инфляции уже превысил 10%, поэтому общая тенденция все равно будет указывать на дальнейшее подорожание.

"Но запасаться сейчас имеет смысл только для Нового года. Возможно, какой-то консервацией, если есть где её сохранять. Мясопродукты еще можно, но не более того", – добавил Олейников.

По его словам, хлеб и молочные продукты, скорее всего, не будут дорожать. В то время как мясо уже взлетело в цене в этом месяце на 3-5%. Кроме того, могут подорожать деликатесные продукты.

"Но это именно потому, что их покупают не рядовые граждане и там ритейл закладывает наценку исходя из того, что покупательская способность этой группы лиц достаточно высокая, чтобы выдержать это подорожание", – пояснил экономист.

Продукты в Украине

"Цены на алкоголь к Новому году не изменятся, но может измениться ассортимент. Особенно это касается алкоголя широкого употребления. Как раз по нему могут возникнуть вопросы и его может не хватить в магазинах", – подытожил Олейников.

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