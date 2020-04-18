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18 апреля • обновлено в 15:38
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Часть украинцев оставят без субсидий: кто лишится помощи

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В Украине после перерасчета субсидий в мае часть льготников останется без помощи от государства на оплату коммуналку. Вместе с тем уменьшится и объем предоставляемых услуг.

Об этом со ссылкой на исполнительного директора "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка сообщает издание "Слово и дело". По его словам, количество субсидиантов в Украине уже в скором времени может сократиться.

Павлюк обозначил, что льготы могут потерять владельцы новых автомобилей – младше 5 лет. Также выплату субсидии могут прекратить владельцам жилья с большой квадратурой – 120 квадратных метров и домов на 200 "квадратов".

Часть украинцев оставят без субсидий: кто лишится помощи

При этом эксперт уточнил, что такие ограничения не новы для украинцев, их внедрили еще в прошлом году. Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" заметил, что в этом году наблюдается падение цены на газ, которое влияет на стоимость тепла. То есть общий объём коммунальных услуг, которые поставляются, будет меньшим.

"Для части субсидиантов еще с прошлого года фактический объём денег, которые они платили за предоставленные коммунальные услуги, вырос. Следовательно, это дает основания говорить о сокращении субсидиального бюджета в общем по стране", – рассказывает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин заподозрил, что "Нафтогаз" искусственно завышал цены на газ для населения в конце 2019 года.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 278 млн грн 16 облгазов за незаконно завышенные платежки, которые получали бытовые потребители.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
субсидии коммунальные услуги тарифы
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