"Будем прощаться!" Зеленский отреагировал на скандал с зарплатами министров и топ-менеджеров

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал решить вопрос с заоблачными зарплатами министров и других топ-менеджеров.

Такую задачу он поставил премьер-министру Алексею Гончаруку на встрече в Офисе президента в пятницу, 17 января.

Президента возмутил уровень премий, которые получили министры, учитывая "ситуацию в стране и то, где они находятся".

Зеленский заявил, что "придется прощаться" с министрами, которые не захотят работать за "адекватную" зарплату. То же касается и других топ-менеджеров государственных компаний.

Отдельно президент обратил внимание на скандал в "Нафтогазе", где топ-менеджмент получил 29 млн долларов премии по контракту – 1% от уплаченных "Газпромом" 2,9 млрд долларов.

"Они тоже должны быть не только прагматическими менеджерами, но и оставаться людьми. Найти выход из ситуации, предложить выходы. Или они вас услышат, или не услышат вас, тогда они услышат людей, или юристов, еще кого-то. Будет полностью перезагружен НАК "Нафтогаз". И мы с вами должны полностью разработать стратегию, как это сделать тогда", – добавил он.

Зеленский разозлился из-за зарплат в Кабмине

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский выступил против отставки Гончарука, заявив, что тот "еще не рассчитался перед украинцами за кредит доверия".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!