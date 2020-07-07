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Арахамия в 10 раз занизил стоимость дома в декларации, – СМИ

Андрей Довгань
Личные финансы
2,0 т.
Арахамия в 10 раз занизил стоимость дома в декларации, – СМИ

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в электронной декларации, предположительно, занизил стоимость приобретенного им дома в 10 раз.

Так, в декларации за 2019 год политик указал, что 27 июня 2019 года приобрел дом в Вите-Почтовой. При этом его заявленная стоимость сильно расходится с ценами на другие дома в этом поселке, сообщил "Цензор".

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании censor.net.ua

Согласно декларации политика, дом площадью 295,7 кв. м обошелся Арахамии в 983 тыс. грн. По курсу НБУ на дату приобретения недвижимости это было около $37 тыс.

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании censor.net.ua

Дом, приобретенный нардепом, по данным сайта, находится на территории садового товарищества "Новита" – то есть в коттеджном городке Green Hills. Он расположен в 10 км от Киева по одесской трассе.

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании censor.net.ua

"В городке на сегодняшний день осталось 11 непроданных домов. Согласно информации на сайте Green Hills, актуальные цены на дома площадью 276-318 кв м - от $380 тыс. до $550 тыс. в зависимости от проекта", – сказано в публикации.

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании censor.net.ua

"Самый дешевый на данный момент коттедж предлагается за $180 тыс., его площадь – 119 кв. м, то есть более чем в два раза меньше площади дома Арахамии, якобы купленного за $37 тыс", – говорится в материале.

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании

Арахамию заподозрили в недостоверном декларировании censor.net.ua

Дом "слуги народа" Арахамии на генплане коттеджного городка.

Дом "слуги народа" Арахамии на генплане коттеджного городка. censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия держит наличными 8 млн грн, 900 тыс. долларов и 200 тыс. евро.

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