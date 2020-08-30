Арахамия – о тотальном карантине: у государства нет денег, чтобы всех усадить дома

Арахамия заявил, что в Украине не вернутся к тотальному карантину.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская власть не будет идти по сценарию полной остановки экономики в случае второй волны коронавируса.

По его словам, у государства нет ресурсов, чтобы "всех усадить дома". Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

Нардеп подчеркнул, что решение о локдауне, который был в самом начале пандемии, было обоснованным и правильным, хотя и очень сильно отразилось на бизнесе.

"Вторую волну такого закрытия люди точно не выдержат, и у государства нет таких ресурсов, чтобы просто всех усадить дома и платить пособие", – заверил "слуга".

Он выразил убеждение, что власти Украины нужно сделать все для того, чтобы весь бизнес работал в обычном режиме.

"Мы будем пытаться максимально иметь все открытое, чтобы бизнес работал так, как он работает. Ужесточение будет возможно в правилах – маски, дистанция, дезинфекторы, – но при этом все должно работать, чтобы генерировался ВВП", – пояснил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив назвал решение центральной власти внести город в "красную" зону и ужесточить карантин – необоснованным. Он считает, что его следует отменить, и призвал к протестам против усиления ограничений.

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