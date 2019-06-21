Фальшивка? Вокруг отмены лицензии SkyUp разгорелся новый скандал

Жительница города Барышевка Оксана Пасенко, которая указана в качестве истца в постановлении Барышевского районного суда, приостановившего лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров, заявляет, что не имеет к этой компании никакого отношения.

Об этом она рассказала журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях". Так, Пасенко признала, что никогда не была клиенткой SkyUp Airlines. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На прямой вопрос, подавала она иск в отношении авиакомпании, женщина ответила отрицательно.

Оксана Пасенко

Женщина также сообщила, что уже обратилась в Национальную полицию с заявлением. "Я иск написала, что я туда не обращалась и не пользовалась услугами", – подтвердила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с ситуацией.

Он обратился к Министерству юстиции с просьбой подготовить по всем подобным случаям персональное письмо на его имя для всех органов судебной власти, причастных к таким ситуациям, чтобы каждая из них была рассмотрена. Также Гройсман поручил отправить письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского.

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