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Фальшивка? Вокруг отмены лицензии SkyUp разгорелся новый скандал

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Жительница города Барышевка Оксана Пасенко, которая указана в качестве истца в постановлении Барышевского районного суда, приостановившего лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров, заявляет, что не имеет к этой компании никакого отношения.

Об этом она рассказала журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях". Так, Пасенко признала, что никогда не была клиенткой SkyUp Airlines. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На прямой вопрос, подавала она иск в отношении авиакомпании, женщина ответила отрицательно.

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Оксана Пасенко

Оксана Пасенко

Женщина также сообщила, что уже обратилась в Национальную полицию с заявлением. "Я иск написала, что я туда не обращалась и не пользовалась услугами", – подтвердила она.

Фальшивка? Вокруг отмены лицензии SkyUp разгорелся новый скандал

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с ситуацией.

Он обратился к Министерству юстиции с просьбой подготовить по всем подобным случаям персональное письмо на его имя для всех органов судебной власти, причастных к таким ситуациям, чтобы каждая из них была рассмотрена. Также Гройсман поручил отправить письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского.

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Место
Украина
Тег
SkyUp
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