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21 сентября • обновлено в 05:39
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"Фактически мертв": всплыли новые данные об оккупированном Донецке

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В оккупированном Донецке рынок рядом с торговым центром "Маяк" оказался фактически мертвым.

"Рынок рядом с ТЦ "Маяк" в Донецке фактически мертв. Был шокирован, узнав, что автобус 107Б давно отменили – он стал не нужен. Торговля мертва", – пишет в Twitter блогер Иосиф Пиночет.

По его словам, на плаву держатся лишь продавцы запчастей для мобильных телефонов.

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"Остальные закрылись или шифруются. И постоянно облавы одна за другой", – резюмировал блогер.

Рынок рядом с торговым центром "Маяк" оказался фактически мертв

Рынок рядом с торговым центром "Маяк" оказался фактически мертв

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

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Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
Чтоб направить умы людей в нужное русло,ЗЕля,вроде,рекомендует показывать дончанам и крымчанам достижение Окраинушки.Что то не вижу.Вчера пытались показать красоту Украины,так 99% сьемки опять таки с Крыма.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
70rus xxx, Украинские-украинцы (УУ) способны сделать только очередную "Руину"
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