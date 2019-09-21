"Фактически мертв": всплыли новые данные об оккупированном Донецке

В оккупированном Донецке рынок рядом с торговым центром "Маяк" оказался фактически мертвым.

"Рынок рядом с ТЦ "Маяк" в Донецке фактически мертв. Был шокирован, узнав, что автобус 107Б давно отменили – он стал не нужен. Торговля мертва", – пишет в Twitter блогер Иосиф Пиночет.

По его словам, на плаву держатся лишь продавцы запчастей для мобильных телефонов.

"Остальные закрылись или шифруются. И постоянно облавы одна за другой", – резюмировал блогер.

Рынок рядом с ТЦ "Маяк" в Донецке фактически мертв. Был шокирован, узнав что автобус 107Б давно отменили - он стал не нужен. Торговля мертва. Только продавцы запчастей для мобилок держатся на плаву, а остальные закрылись или шифруются. И постоянно облавы одна за другой. — Иосиф Пиночет (@Jose_Pinoche) September 19, 2019

Рынок рядом с торговым центром "Маяк" оказался фактически мертв

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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