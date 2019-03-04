ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников: что произошло

Европейский Союз на один год продлил ограничительные меры против беглого экс-президента Виктора Януковича и его соратников.

Одновременно с этим из санкционного списка исключили экс-главу администрации президента Украины Андрея Клюева, говорится на официальном сайте Совета ЕС.

"Совет продлил до 6 марта 2020 года замораживание активов 12 человек, признанных ответственными за присвоение украинских государственных средств или злоупотребление служебным положением, что привело к потере украинских государственных средств", – отмечается в сообщении ведомства.

Виктор Янукович

Напомним, что в ноябре прошлого года суд в Люксембурге принял решение об отмене ограничительных мер ЕС, введенных Советом Евросоюза против Клюева в марте 2017 года.

Однако соответствующее решение суда не отменило решение Совета ЕС о продлении замораживания активов против Клюева, поэтому он остается под европейскими санкциями до 6 марта 2019 года.

Андрей Клюев Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года стало известно, что Интерпол снял с розыска большинство людей из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, против которых в Украине возбужден ряд уголовных производств.

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