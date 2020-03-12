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12 марта • обновлено в 13:36
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Европейские биржи пережили новый обвал из-за коронавируса

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Главные фондовые индексы Европы в четверг, 12 марта, открылись падением на 5-6%.

В частности, британский индекс FTSE 100 снизился на 4,9%, до 5587,95 пункта. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим французский CAC 40 упал на 4,7%, до 4396,3 пункта, а немецкий индекс DAX – на 5,3%, до 9887,71 пункта

Европейские фондовые индексы рухнули после запрета на въезд в США для европейцев.

Американский президент Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.

Главные фондовые индексы Европы в четверг, 12 марта, открылись падением на 5-6%

Главные фондовые индексы Европы в четверг, 12 марта, открылись падением на 5-6%

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • До этого биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти.

  • Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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