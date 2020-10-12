ЕС продлил санкции против России за отравление Скрипалей

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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  • Россию наказали за использование химического оружия

  • Решение о продлении санкций приняли без обсуждения

  • Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2021 года

ЕС продлил санкции против России за отравление Скрипалей

Европейский Союз продлил санкции против Российской Федерации за использование химического оружия.

Антироссийские ограничительные меры введены в том числе по делу отравления Скрипалей. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, которое было обнародовано в понедельник, 12 октября.

Санкции продлили на один год. Таким образом, ограничительные меры против России будут действовать до 16 октября 2021 года.

"В настоящий момент эти санкции действуют в отношении девяти человек – пяти, связанных с химическими нападениями в Сирии, и четырех – с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", – говорится в документе.

В частности, среди фигурантов "черного списка" есть сотрудники Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Александр Петров и Руслан Боширов.

Великобритания обвинила их в химическом нападении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Также санкции введены в отношении одной организации – сирийского Центра научных исследований и изысканий.

Решение о продлении ограничительных мер было принято без обсуждения.

Режим санкций по химическому оружию включает для физических лиц запрет въезда на территорию Европейского Союза и заморозку всех банковских активов в ЕС.

Для юрлиц включение в этот черный список подразумевает запрет на доступ к финансированию со стороны Евросоюза.

Одновременно с этим Германия и Франция подготовили предложения по санкциям из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Эти предложения будут представлены коллегам по ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых – Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

  • Отравление Скрипаля спровоцировало усиление санкций против России.

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