Европа может нанести новый удар по России из-за Украины

В отношении России могут быть введены новые международные санкции в связи с ее агрессией против украинских судов в районе Керченского пролива.

"При предоставлении Украиной всего фактажа мы получили политическую поддержку и от НАТО, и от ЕС, и от отдельных стран-партнеров о недопустимости нарушения международного права Российской Федерацией", – заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее словам, это привело к тому, что ограничительные меры против Кремля за невыполнение Минских договоренностей были продлены без дополнительной дискуссии. Также ЕС одобрил санкции за проведение незаконных выборов на оккупированных территориях.

"Я не исключаю того, что новые санкции против Российской Федерации еще могут быть введены. Это просто необходимо сделать для того, чтобы не дать Кремлю почувствовать безнаказанность за столь дерзкий шаг", – сообщила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер отметила, что непризнание Россией украинских моряков военнопленными и неготовность идти даже на гуманитарное сотрудничество может побуждать европейские страны к тому, чтобы вернуться к дискуссии о необходимости введения санкций в связи с этой атакой.

"Конечно, мы будем продолжать дальше настаивать на том, что это поведение не может остаться безнаказанным", – резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

​​Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента 25 ноября, когда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

19 декабря секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. В Министерстве иностранных дел России нервно отреагировали на эти слова, расценив их как "безответственную провокацию".