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МирСпорт

/Новости экономики

"Это в их стиле": Россию уличили в подготовке газового кризиса в Украине

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Из-за задержки с запуском газопровода в обход Украины "Северный поток-2" Россия может устроить для Киева газовый кризис.

Об этом заявил в интервью ТСН глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он также уточнил, что во время газовых переговоров с Москвой не помогает усиливать позиции Киева тот факт, что газопровод не удастся достроить в сроки.

"То, что "Северный поток-2" не заработает 1 января следующего года, это очевидно, к этому готовы уже все. Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что "Северного потока-2" нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле", — сказал глава "Нафтогаза".

Андрей Коболев

Андрей Коболев

Корреспондент.net

По его мнению, транзит российского газа через Украину вероятнее всего может быть полностью приостановлен.

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"Я считаю, что этот сценарий наиболее вероятен, если к тому времени не будет подписан договор. Россияне делают все возможное, чтобы договора не было, именно чтобы шантажировать Европу. Газовый кризис — это их стандартный ход в подобных ситуациях. Поэтому так важно, чтобы Украина, как государство, максимально подготовилась к этой зиме, чтобы мы создали дополнительные запасы газа. И если кризис произойдет, чтобы мы к этому были готовы", — заключил Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил транзит российского газа в Европу по украинскому маршруту.

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Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
газРоссияУкраина
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вованов вован
вованов вован
Россия владелец товара, не нравится, ищите у другого, попросите наконец Польшу, Швейцарию и Словакию резко увеличить добычу. В Европе уже очередь втюхать на вертуальном реверсе газ незалежной со своей маржой. Америку наконец попросите прислать газ, дескать деньги потом отдадим, половину, может быть.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Росмия вооще ничего не делает чтобы договор был не подписан...просто совсем ничего..потому что эта тема России ...неинтересна...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Братья из Сполученных Штатов за дадут замерзнуть своих друзям и головным союзникам
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Макарский Александр
Макарский Александр
Макарский Александр, не дадут
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