"Это не реформа": эксперт прокомментировал разделение налоговой и таможни

Замена чиновников и смена структуры государственного органа не являются реформой по сути.

Такое мнение высказал эксперт в сфере экономики и финансов и кандидат на пост президента Украины на выборах 2019 года Сергей Носенко. Об этом он написал на странице в Facebook, комментируя проведение конкурса на должности руководителей налоговой и таможенной служб.

"Каждый раз, когда я читаю о каких-то реформах, удивляюсь: почему "реформой" считается перемещение чиновника из одного кресла в другое или замена одного чиновника на другого? С каких это пор конкурс на должность главы таможни и налоговой службы стал "реформой"? Почему считается, что изменение структуры управления тем или иным государственным органом можно ставить себе в заслугу и гордиться этим? Это все, простите за такую метафору, мышиная возня, а не реформа", - написал Носенко.

По его мнению, "настоящая реформа – это ликвидация никому не нужных социалистических ограничений, упрощение налоговой системы, диджитализация сервисов".

"В ГФС же речь идет о реорганизации и о назначении очередных фунтов, пусть и со знанием английского, через которых можно будет и дальше контролировать потоки", - подчеркнул Носенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

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