Есть условие: Украина назвала жесткое требование к переговорам с "Газпромом"

Украина на газовых переговорах с Россией, которые состоятся в Брюсселе 21 января, будет пытаться сохранить транзит по своей территории после 2019 года.

Об этом на брифинге сказал председатель НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев, передает "РБК-Украина". Он также подчеркнул, что не будет раскрывать позицию полностью.

"Главной задачей Украины на этих переговорах является сохранение транзита", — сказал Коболев.

Второе, это то, что контракт должен быть подписан по европейскому праву, что обеспечит объемы и гарантии выполнения. "Если это условие будет выполнено, мы будем иметь гарантии", — добавил он.

"Переговоры пройдут в понедельник в Брюсселе, где украинская и российская стороны попробуют обсудить условия тех самых отношений – импорта газа, транспортировки газа после окончания этих контрактов", — напомнил Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" не предупредил и никоим образом не обосновал свое отсутствие на запланированных трехсторонних консультациях по транзиту газа между Украиной, Россией и Евросоюзом.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

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