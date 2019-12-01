"Есть два варианта": Тука прояснил ситуацию с пенсиями для жителей ОРДЛО

Украина может двумя способами восстановить выплату пенсий жителям оккупированных районов Донбасса.

Об этом заявил в эфире ObozTV бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя планы команды президента Владимира Зеленского относительно ОРДЛО.

По словам экс-чиновника, в вопросе пенсий на Донбассе "дьявол кроется в деталях", а заявления самих представителей "зеленой команды" часто противоречат друг другу.

Тука напомнил, что нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук высказывалась за восстановление выплаты пенсий на оккупированных территориях. В свою очередь, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо призывает возобновить выплату пенсий жителям оккупированных территорий.

"Это абсолютно разные вещи. Дело в том, что когда происходили активные боевые действия, центральная украинская власть по абсолютно объективным причинам была вынуждена приостановить выплаты пенсий на части Донбасса, которая оказалась под оккупацией, потому что там не работает ни банковская система, ни представительства украинского Пенсионного фонда", – рассказал он.

"Было принято решение про выплату пенсий исключительно людям преклонного возраста, которые зарегистрировались как вынужденные переселенцы. Подчеркиваю – не являются вынужденными переселенцами, а именно просто зарегистрировались как вынужденные переселенцы. Это породило бешеный шквал низовой коррупции, когда справки о регистрации просто продавались и продаются сейчас. Весь Донецк и Луганск обвешаны объявлениями – обеспечим справку без пересечения линии разграничения, обеспечим получение пенсий без посещения Украины и так далее", – объяснил бывший замминистра.

По его словам, надо четко различать два фундаментальных тезиса.

"Если речь идет о возобновлении выплат на неконтролируемых оккупированных территориях, я считаю это абсолютно недопустимым и невозможным реализовать с точки зрения безопасности", – отметил Тука.

"Что касается выплат жителям оккупированных территорий, то есть если власть решится разорвать зависимость выплаты пенсий от наличия бумажной псевдосправки, которую просто продают, тогда могу это только приветствовать. Мы с 2016 года предлагали отменить такой позорный механизм, который замыливает глаза центральной украинской власти и представителям международных организаций, раздувая цифру внутренне перемещенных лиц с одной стороны, а с другой – рождая низовую коррупцию", – заключил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о возвращении пенсий жителям Донбасса, которые последние 5 лет проживают на оккупированной территории;

Выплачивать хотят и текущие пенсии, и все долги за предыдущие месяцы;

По оценкам экспертов, из бюджета придется выделить минимум 50 миллиардов гривен;

Если законопроект примут, то деньги, вероятно, возьмут из госбюджета (перераспределят из других сфер).

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