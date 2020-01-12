"Есть большие опасения": юрист рассказал, чем грозит украинцам новый Трудовой кодекс

Финальный вариант изменений в Трудовой кодекс, разработанный Кабмином, сохранил скандальные нормы относительно увольнения работников и сверхурочного труда.

Чего ожидать украинцам от правительственного законопроекта, рассказал в эфире ObozTV юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.

Как отметил юрист, в правительственном законопроекте самые большие опасения вызывают основания для увольнения работников, а именно – их отсутствие.

"Статья 35 позволяет прекратить трудовые отношения когда угодно, когда этого пожелает работодатель. Надо только уплатить компенсацию работнику, которая не должна быть меньше, чем месячный заработок, если отношения прекращаются буквально в тот же день", – отметил он.

"Также вызывает большие замечания введение нефиксированного рабочего времени, когда работника не должны обеспечивать работой постоянно, а он будет лишь время от времени привлекаться к работе. Если в течение месяца ему не позвонят, не вызовут, то он получит оплату в эквиваленте 8 рабочих часов", – рассказал эксперт.

Дудин отметил, что основания для привлечения к сверхурочным работам будут не определяться законодательством, а устанавливаться в договорном порядке: "Что решат работодатель и сотрудник, то и будет основанием для сверхурочных. Это конечно создает риски для здоровья сотрудников, уничтожит стимулы к оптимизации производства и его механизации".

"Очень много вопросов передаются на договорный уровень. Это касается длительности перерывов в течение рабочего дня. Также там не предусмотрены как таковые два выходных дня. Еженедельный отдых составит 24 часа, а не 48", – добавил он.

Также эксперт отметил, что за время доработки нового Трудового кодекса в него были внесены определенные изменения.

"В частности, было запрещено увольнение беременных женщин, хотя там нет защиты от увольнения женщин, имеющих детей возрастом до 3 лет. Также не даются гарантии от увольнения мужчинам, которые воспитывают малолетних детей, разве что они будут находиться в отпуске", – сообщил Дудин.

"В то же время, исключена статья 74 проекта, которая предусматривала выплату зарплаты, если работодатель обанкротился. Предусматривалось, что государственное гарантийное учреждение сможет выплатить соответствующий долг работникам. Этой европейской нормы нет в окончательной редакции", – констатировал он.

Юрист сообщил, что финальная редакция Трудового кодекса не отменяет закон о профсоюзах.

Также он отметил, что штрафы для работодателей за нарушение трудового законодательства уменьшаются, что дестимулирует легально нанимать людей и выполнять все предусмотренные законом нормы и гарантии.

prohr.rabota.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на сайте Верховной Рады опубликовали утвержденный Кабмином законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТ, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

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