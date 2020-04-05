"Еще немножко": у Путина пожаловались на огромные проблемы из-за нефти

Увеличение добычи нефти в мире приведет к минимальной цене на нее, а это не выгодно ни одной стране.

Такое мнение выразил в интервью телеканалу "Россия 1" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

По его словам, сейчас Саудовская Аравия пошла на беспрецедентные скидки, а также беспрецедентное увеличение добычи нефти.

"Это привело к тому, что еще немножко, и будут заполнены все хранилища нефти в мире", – отметил Песков.

Он добавил, что танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как "плавучие канистры".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия проиграла нефтяную войну еще до того, как Саудовская Аравия начала в полную силу давить на "сверхдержаву". Более того – теперь РФ будет вынуждена выплачивать контрибуцию как проигравшая сторона.

Из-за обвала цен на нефть бюджет России, рассчитанный исходя из высокой стоимости сырья, за март и апрель недополучит более $1 млрд.

Президент РФ Владимир Путин признал, что бюджет страны провалится, если цена на нефть не поднимется выше 42 долларов за баррель.

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