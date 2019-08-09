ЕС предаст Украину? Портников заговорил о снятии санкций с России

Санкции Европейского Союза против России могут быть отменены в случае проведения в Италии досрочных парламентских выборов.

Такое мнение в видеоблоге, опубликованном на странице в YouTube, высказал украинский журналист Виталий Портников (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Как считает он, возвращение России в ПАСЕ является лишь частью плана Запада по нормализации отношений с Кремлем.

Иллюстрация Цензор.НЕТ

Для следующего этапа – снятия санкций с РФ – нужны выборы в Италии. "После этих выборов победителем может стать партия "Лига", которая плодотворно сотрудничает с Кремлем и президентом Владимиром Путиным. Правительство этой партии может выступить против продолжения санкций против Кремля", – пояснил блогер.

Ситуацию, по его мнению, осложняет то, что Италия – "это страна, с которой и Франции, и Германии нужно будет считаться".

"Украине придется готовиться к более жестким испытаниям, к более жесткой политике Москвы", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипалей".

Второй пакет ограничений введен в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием. Новый раунд ограничений включает шесть возможных мер, из которых Трамп обязан выбрать хотя бы три.

Новые американские санкции против Российской Федерации привели к тому, что рубль пробил двухмесячные минимумы, а инвесторы принялись распродавать российский госдолг. В частности, российская валюта спикировала к антирекордам – 65,4 к доллару и 72,42 к евро.

Американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверят незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

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