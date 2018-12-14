ЕС не отменит санкции против России: Меркель сделала мощное заявление

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что участники саммита Европейского Союза не нашли причин для отмены санкций против России, которые были введены из-за ее агрессии в отношении Украины.

Такую информацию она сообщила журналистам по итогам встречи на высшем уровне стран ЕС, передает ТАСС. "Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции", - сказала она.

По ее словам, участники саммита также обсудили вооруженную агрессию Москвы в отношении украинских кораблей в Черном море.

Ангела Меркель DW

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 декабря ЕС продлил санкции против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков. 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.