Эрдоган назвал официальную дату запуска нового газопровода в обход Украины

Газопровод "Турецкий поток", который позволит поставлять российский газ в Европу в обход Украины, будет запущен 8 января 2020 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле, передает РБК.
"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", – заявил он.
"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года.
Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции.
В ноябре 2018 года российский монополист завершил строительство газопровода "Турецкий поток" и запустил поставки газа по нему. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле
Как сообщал OBOZREVATEL, при этом США выступают против строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", позволяющих России поставлять газ в Европу в обход Украины.
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