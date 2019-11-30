Эрдоган назвал официальную дату запуска нового газопровода в обход Украины

Газопровод "Турецкий поток", который позволит поставлять российский газ в Европу в обход Украины, будет запущен 8 января 2020 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле, передает РБК.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", – заявил он.

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года.

Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции.​

В ноябре 2018 года российский монополист завершил строительство газопровода "Турецкий поток" и запустил поставки газа по нему. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом США выступают против строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", позволяющих России поставлять газ в Европу в обход Украины.

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