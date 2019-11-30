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1 декабря • обновлено в 06:16
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Эрдоган назвал официальную дату запуска нового газопровода в обход Украины

7.8т
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Газопровод "Турецкий поток", который позволит поставлять российский газ в Европу в обход Украины, будет запущен 8 января 2020 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле, передает РБК.

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", – заявил он.

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"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года.

Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции.​

В ноябре 2018 года российский монополист завершил строительство газопровода "Турецкий поток" и запустил поставки газа по нему. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

Эрдоган назвал официальную дату запуска нового газопровода в обход Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом США выступают против строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", позволяющих России поставлять газ в Европу в обход Украины.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Тег
Турецкий поток
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Правильно,Украина же не может заниматься,транзитом газа страны агрессора,не так ли?
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6
0
Петров Сергей
Петров Сергей
В этом году не купил айфон в следующем не полечу отдыхать в Турцию - япатриот!
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4
0
Белый господин
Белый господин
Петров Сергей, сдехнешь так скоро...
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1
0
Мощный Федя
Мощный Федя
Зеленского с пианино пригласили на церемонию открытия.
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12
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