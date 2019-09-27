В Украине запустили рынок электроенергии: как повлияет на тариф

Повышение цены на электроэнергию для промышленности не повлияет на тарифы для населения.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал глава Биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский. По его словам, вероятность роста тарифов населения сейчас весьма незначительна.

Алексей дубовский

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Отвечая на вопрос, отразится ли повышение цены на электроэнергию для промышленности на тарифах для населения, Дубовский ответил отрицательно.

"Рынок электроэнергии для промышленности и для населения живут каждый своей отдельной жизнью. Населению нечего переживать, поскольку текущая цена установлена Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, поэтому "Энергоатом" и "Укргидро" обеспечивают цену за счет своей выработки в рамках ПСО", - отметил он.

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ПСО или "публичные специальные обязательства" были введены правительством, для того, чтобы избежать резкого роста стоимости электроэнергии для населения. Энергогенерирующие компании выполняют ПСО, чтобы компенсировать часть стоимости электроэнергии для населения за счет прибыли других участников рынка.

Ранее OBOZREVATEL передавал заявление члена комитета по вопросам топливо-энергетического комплекса Андрея Геруса, который утверждал - пока сложно точно сказать, как изменятся тарифы до ноября нынешнего года.

В апреле 2017 года Рада приняла закон "О рынке электрической энергии", который должен был поменять принцип доставки электроэнергии потребителям с 1 июля 2019 года;

Впоследствии выяснилось, что из-за недоработок в законе нардепам не удалось снизить риск роста цен;

Запуск рынка должен был привести к более справедливому формированию цен, но из-за низкого уровня конкуренции и отмены субсидий Кабмин решил "спасти" цены для потребителей, и ввести механизм ПСО;

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