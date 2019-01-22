Элитные дома, авто и рестораны: как живет экс-глава налоговой милиции

Глава налоговой милиции времен Януковича (с 2010 по 2014 годы) Андрей Головач после громкого ареста и засекреченной сделки со следствием отделался "условным сроком" и сохранил многочисленные активы.

Генеральная прокуратура обвиняла бывшего главного налогового милиционера в участии в махинациях с возмещением НДС на сумму в 3 млрд гривен, говорится в расследовании Bihus.info.

В августе 2016 года прокуроры арестовали имущество Головача и его родственников: пять люксовых автомобилей и мотоциклов, многочисленные дома под Киевом в закрытом коттеджном городке, рестораны и элитные бутики в Киеве.

Однако в декабре того же года он заключил тайное соглашение с прокурорами, дав ценные показания, уплатил в бюджет 130 млн гривен и получил приговор – пять лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. Уже в начале 2018 года экс-топ-чиновник "погасил" судимость за счет примерного поведения.

Андрей Головач Bihus.info

"После засекреченной сделки со следствием арест с имущества сняли, а Головач – на свободе. И, как выяснили журналисты, у него осталось даже больше, чем показали в ролике прокуратуры. В частности, часть одного из самых пафосных ТРЦ Киева – "Арена-сити" – под названием" Арена Интертейнмент", – говорится в публикации.

Еще в 2015 году у "Арены Интертейнмент" сменился собственник. Застройщик сообщал, что продал ее киприоту по имени Еллинас Кристодоулос. Он значится бенефициаром компании "Арена-Капитал", которой руководит Людмила Дука. Однако за этими людьми стоит Головач, утверждают его бывшие деловые партнеры.

Bihus.info

Кроме "Арены Интертейнмент", у семьи экс-налоговика осталось 13 домов под Киевом в элитном коттеджном городке "Солнечная долина". Из них 11 записаны на его свата – пенсионера Валентина Шкилева, еще по одному – на жену и сына. Приблизительная стоимость недвижимости составляет 15 млн долларов.

Сервисная компания, которая обслуживает этот городок, тоже записана на свата. У сына Головача остались известные столичные рестораны – "Водка Гриль" и "Тиесто Гриль". А у экс-милиционера с женой – две квартиры в новостройках в центре Киева.

Bihus.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судья Бориспольского горрайонного суда Виталий Журавский скрыл в декларации особняк, в котором живет с женой. При этом судья и его жена не отрицают, что живут в доме. По словам Журавского, поскольку "эта недвижимость принадлежит дочери, а она с ними не проживает, то он дом и не декларировал".

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