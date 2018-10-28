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Экспресс из Киева в "Борисполь": названы главные риски запуска проекта

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Советник главы “Укравтодора” Александр Кава заявил, что скоростной поезд из Киева в аэропорт "Борисполь" обошелся в 580 млн гривен и соответствующий проект обречен быть убыточным.

"Насколько мне известно, маркетинговых исследований не проводилось, не подсчитывали, насколько будет этот транспорт популярным. Думаю, большого спроса на него не будет, поскольку ощутимого преимущества перед другими видами транспорта у этого рельсового автобуса не будет", – сообщил Кава в комментарии "Вестям".

По его словам, большая часть пассажиров в Борисполь продолжит ездить на личном транспорте и такси.

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"Об окупаемости не думали. Этот проект точно никогда не окупится. Он будет только генерировать убытки для "Укрзалізниці". Если не будет окупаемости, то это имиджевый проект", – резюмировал Кава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман испытал экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь". По его словам, проект позволит добраться в крупнейший аэропорт страны без пробок всего за 35 минут и 80 гривен. Начало работы скоростного поезда запланировано на ноябрь.

Персона
Александр Кава
Место
Украина
Объекты
УкрзалізницяБорисполь
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