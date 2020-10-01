Эксперты спрогнозировали резкое подорожание хлеба в Украине и назвали причину

Рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло, а также девальвация гривни практически на 20% с начала 2020 года приведут к подорожанию базовых продуктов хлебной группы.

Об этом сообщило Интерфакс-Украина. О грядущем подорожании заявил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко.

"С начала года стоимость пшеницы выросла на 40%, только за сентябрь – на 25%, что неминуемо приводит к росту цен на муку, которая составляет до 50% от себестоимости хлеба. Кроме того, только за последнюю неделю на 30% выросли цены на сахар, с начала года на 50% подорожало подсолнечное масло", – отметил Дученко.

Также, по его словам, из-за девальвации гривни выросла стоимость импортных комплектующих для хлебопекарного оборудования, на 20% подорожали упаковка, энергоносители, логистические услуги.

Кроме того, к дополнительным расходам привели карантинные меры, связанные с COVID-19. Это касается не только дезинфекции и дополнительного санитарного контроля, но и затрат на упаковку, а также переоборудование линий для ее использования.

Дудченко подчеркнул, что при таких условиях уже в ближайшее время повышение цен на хлеб неизбежно.

"К сожалению, сдерживать их более не представляется возможным. Пекарский бизнес не способен повлиять на формирование цен на пшеницу, логистику, энергоносители, которые напрямую влияют на себестоимость хлеба", – заявил вице-президент ВАП.

Он также добавил, что подорожание, вероятно, коснется не только хлеба, но и кондитерской группы.

"Мы видим беспрецедентное повышение цен на сахар, которое не имеет никакого экономического обоснования. Мы уже обратились в Антимонопольный комитет с требованием расследовать возможный монопольный сговор на этом рынке", – сказал Дученко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.