Эксперт, которая считает "убытки" от "Роттердам+", имеет общую недвижимость с окружением Зеленского

Ирина Педь, которая делала экспертизу по заказу завода группы Приват и вроде как установила убытки по делу "Роттердам+" на сумму в 40 млрд гривен, связанная с окружением президента Украины Владимира Зеленского. Об этом свидетельствует расследование "Наші гроші".

Как установили журналисты, Ирина Педь является совладелицей двух квартир вместе с Ольгой Музыченко – первой заместительницей председателя Антимонопольного комитета Украины. Муж Ольги Музыченко Сергей Сендзюк в марте 2019 пожертвовал полмиллиона гривен в избирательный фонд Зеленского. Однако эти деньги ему были возвращены из-за нарушения законодательства. Как установил суд, Сендзюк на момент пожертвования имел налоговый долг в размере 1,5 тыс грн. Его оштрафовали на 1190 гривен.

Еще в одной из квартир вместе с Ольгой Музыченко и Ириной Педь совладелицей является Нина Васильевна Великая из Кривого Рога.

Ирина Педь, которая подписала экспертизу по "убытков" от "Роттердам+", является основательницей ООО "Экспертная Группа "Эс энд Ди". По данным "Прозорро", "Экспертная Группа "Эс энд Ди" в 2019-2020 годах получила десяток заказов НАБУ на проведение различных экспертиз и исследований на общую сумму более 350 тыс грн.