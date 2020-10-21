Экс-глава налоговой Верланов назвал фейком информацию о задержании СБУ
Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов назвал фейком информацию о том, что его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.
"Это такой же фейк, как и сообщение о подозрении и все это сфабрикованное дело. Сейчас я нахожусь в официальном отпуске как государственный служащий Государственной налоговой службы вне штата", – пишет Верланов на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что это дело частично о политике, частично о личной мести.
По словам Верланова, очевидным доказательством несостоятельности обвинений является сам факт "расследования" дела СБУ, которая не имеет к вопросу злоупотреблений властью никакого отношения. В рамках антикоррупционной инфраструктуры дело должно быть исключительно подследственно НАБУ.
"Вместо борьбы с настоящими коррупционерами власть пиарится, "догоняя" реформаторов, и мой случай здесь не единичный. Есть дела у Макса Нефьодова, довольно недвусмысленные проверки проходят в "Нафтогазе", идет прессинг реформаторской команды в руководстве Нацбанка и других людей, которые меняли страну к лучшему.
В то же время бывший глава Государственной налоговой службы отметил, что за время каденции у него появилось много влиятельных врагов.
"Они, к сожалению, вернулись к власти и не только откатывают реформы, но и преследуют тех, кто менял систему. Конвертаторы, спиртовая мафия, чиновники и политики, чьих людей я отказывался брать на должности, налоговики прошлых и позапрошлых времен, которых я отодвинул от коррупционного корыта", – резюмировал Верланов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 апреля на внеочередном заседании Кабинета министров Украины уволили председателя Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
Бывший председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов заявил, что после замены его команды вернется "беспредел" с аудитами, маски-шоу и отношения к бизнесу, как к преступникам.
Сотрудники Службы безопасности Украины 7 мая провели обыски в квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.
Дело СБУ против компании "АрселорМиттал" – четкий сигнал о сворачивании реформы апелляции, которая была проведена при руководстве налоговой Сергеем Верлановым. Такое мнение озвучил сам Сергей Верланов.
20 октября бывшему главе Государственной налоговой службы Украины сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.
"Досудебным расследованием установлено, что экс-чиновник незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны", – сказано в сообщении Офиса генерального прокурора Украины.