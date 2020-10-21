Экс-глава налоговой Верланов назвал фейком информацию о задержании СБУ

Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов назвал фейком информацию о том, что его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

"Это такой же фейк, как и сообщение о подозрении и все это сфабрикованное дело. Сейчас я нахожусь в официальном отпуске как государственный служащий Государственной налоговой службы вне штата", – пишет Верланов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что это дело частично о политике, частично о личной мести.

По словам Верланова, очевидным доказательством несостоятельности обвинений является сам факт "расследования" дела СБУ, которая не имеет к вопросу злоупотреблений властью никакого отношения. В рамках антикоррупционной инфраструктуры дело должно быть исключительно подследственно НАБУ.

"Вместо борьбы с настоящими коррупционерами власть пиарится, "догоняя" реформаторов, и мой случай здесь не единичный. Есть дела у Макса Нефьодова, довольно недвусмысленные проверки проходят в "Нафтогазе", идет прессинг реформаторской команды в руководстве Нацбанка и других людей, которые меняли страну к лучшему.

В то же время бывший глава Государственной налоговой службы отметил, что за время каденции у него появилось много влиятельных врагов.

"Они, к сожалению, вернулись к власти и не только откатывают реформы, но и преследуют тех, кто менял систему. Конвертаторы, спиртовая мафия, чиновники и политики, чьих людей я отказывался брать на должности, налоговики прошлых и позапрошлых времен, которых я отодвинул от коррупционного корыта", – резюмировал Верланов.

Как сообщал OBOZREVATEL: