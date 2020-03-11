Хуже нефтяной войны: в России заявили о масштабных потерях из-за соглашения с ВТО

Россия допустила стратегическую ошибку, став участником Всемирной торговой организации (ВТО), теперь не может контролировать свой импорт.

Об этом заявил доктор экономических наук Андрей Гудков в интервью "Свободной прессе". По его словам, повышение курса рубля к доллару на 10−15% большого значения не имеет. Эксперт отмечает, что хуже может быть только участие в ВТО.

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"Нас развели значительно сильнее, чем на сланцевой нефти. Судите сами. У Китая импортные тарифы 9,5%, и поэтому он может эффективно регулировать импорт. А у России тариф — 4% с небольшим. Поэтому мы регулировать импорт практически не в состоянии", - подчеркнул Гудков, добавив, что это задавит российскую промышленность.

Говоря о сегодняшней ситуации, экономист отметил, что нынешнее удорожание доллара сыграет на руку экономике РФ — это якобы подстегнет промышленный экспорт из России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

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