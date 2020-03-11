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11 марта • обновлено в 18:42
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Хуже нефтяной войны: в России заявили о масштабных потерях из-за соглашения с ВТО

2.7т
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Россия допустила стратегическую ошибку, став участником Всемирной торговой организации (ВТО), теперь не может контролировать свой импорт.

Об этом заявил доктор экономических наук Андрей Гудков в интервью "Свободной прессе". По его словам, повышение курса рубля к доллару на 10−15% большого значения не имеет. Эксперт отмечает, что хуже может быть только участие в ВТО.

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"Нас развели значительно сильнее, чем на сланцевой нефти. Судите сами. У Китая импортные тарифы 9,5%, и поэтому он может эффективно регулировать импорт. А у России тариф — 4% с небольшим. Поэтому мы регулировать импорт практически не в состоянии", - подчеркнул Гудков, добавив, что это задавит российскую промышленность.

Говоря о сегодняшней ситуации, экономист отметил, что нынешнее удорожание доллара сыграет на руку экономике РФ — это якобы подстегнет промышленный экспорт из России.

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Тема
Падение рубля в России
Место
Россия
Тег
Всемирная торговая организация (ВТО)
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Petrova Anula
Petrova Anula
Целью российской власти был переход к следующему этапу импортозамещения и дальнейшая работа над отвязкой отечественной экономики от влияния доллара. В минфине также напомнили, что рост курса доллара на один рубль при прочих равных дополнительно дает бюджету 70 млрд рублей нефтегазовых доходов (так как рублевая цена нефти растет). .
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Petrova Anula
Petrova Anula
Целью российской власти был переход к следующему этапу импортозамещения и дальнейшая работа над отвязкой отечественной экономики от влияния доллара. В минфине также напомнили, что рост курса доллара на один рубль при прочих равных дополнительно дает бюджету 70 млрд рублей нефтегазовых доходов (так как рублевая цена нефти растет).
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Я точно на свинapнoм сайте,я уже стал сомневаться..???
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