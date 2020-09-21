Экономику Украины ждет "гранитное дно": экономист назвал срок

Оцненки правительства по окончанию экономического кризиса в Украине слишком оптимистичны, "дно" будет в октябре.

Такое заявление в эфире на телеканале Obozrevatel TV сделал экономист, финансист Александр Савченко. "Премьер-министр, министр финансов заявили, что экономический кризис уже закончен и начался экономический рост. На самом деле, это совершенно не так. К сожалению, кризис будет продолжаться и в третьем квартале", – подчеркнул он.

По прогнозам экономиста, "в лучшем случае падение может прекратиться в октябре".

На октябрь Савченко прогнозирует достижение "дна". "Дно будет в октябре. Причем, дно, как из гранита. Пробить дальше его будет невозможно. Мы и так самая бедная страна Европы, средний ВВП у нас на уровне среднеафриканского. Далее падать просто невозможно", – отметил он.

"Но в следующем году экономический подъем неизбежен", – заверил экономист.

Как писал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 году на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.