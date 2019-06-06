ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

"Экономической блокады нет!" Кучма выступил с заявлением по Донбассу

4.7тЧитать материал на украинском

Второй президент Украины, представитель государства в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что в Украине нет экономической блокады с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области.

Об этом он сказал на пресс-конференции в администрации президента Украины, уточнив, что временно есть ограничения по перевозке груза.

"Нет никакой экономической блокады. Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны, и потом указ (экс-президента Украины Петра. – ред.) Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая это блокада?" – отметил он.

Новости
"Пахнет преступным сговором": Кучму обвинили в сдаче национальных интересов Украины

Леонид Кучма про блокаду

Леонид Кучма про блокаду

Скриншот

Кучма напомнил, что ежедневно через пункты пропуска проходят тысячи людей практически без проблем.

"Если сегодня такая проблема есть – это так, временно. Эти вопросы возникают каждый раз на контактной группе. Мы четко заявляем: движение должно быть двухсторонним", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "українсько-російський конфлікт" на OBOZREVATEL.

Темы
українсько-російський конфліктБлокада Донбасса
Персона
Леонід Кучма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
55
6
Смешно
2
Интересно
18
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
Слышу слив украинского бачка в унитаз
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Н Олег
Н Олег
нету блокады, так -- временные ограничения ... это явно для тупых эвропейцев
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Борисс Робот
Борисс Робот
Н Олег, это Кучма для тупых кокошников пояснил... или ты разницу не понимаешь...???
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / мнения

ads pixel