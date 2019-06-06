"Экономической блокады нет!" Кучма выступил с заявлением по Донбассу

Второй президент Украины, представитель государства в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что в Украине нет экономической блокады с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области.

Об этом он сказал на пресс-конференции в администрации президента Украины, уточнив, что временно есть ограничения по перевозке груза.

"Нет никакой экономической блокады. Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны, и потом указ (экс-президента Украины Петра. – ред.) Порошенко. Это временный запрет перемещения грузов через линию разграничения. Какая это блокада?" – отметил он.

Леонид Кучма про блокаду Скриншот

Кучма напомнил, что ежедневно через пункты пропуска проходят тысячи людей практически без проблем.

"Если сегодня такая проблема есть – это так, временно. Эти вопросы возникают каждый раз на контактной группе. Мы четко заявляем: движение должно быть двухсторонним", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На заседании Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске 5 июня стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Кроме того, была достигнута договоренность о разведении сил и средств возле Станицы Луганской с 10 июня.

При этом "Л/ДНР" потребовали немедленного начала прямого диалога с Киевом касательно экономических проблем временно оккупированных территорий.

Пятый президент Украины Петр Порошенко раскритиковал главу государства Владимира Зеленского из-за заявления о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения против ОРДЛО.

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