Экономический фашизм: всплыли скандальные советы министра Милованова

Новый министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов еще во время преподавательства в Киевской школе экономики раздавал скандальные советы своим студентам.

OBOZREVATEL получил видео, на котором он советовал слушателям его лекций "стучать на конкурентов". Таким образом, по его мнению, можно достичь успеха в бизнесе, иначе "кто-то настучит на вас" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это правила игры. Если знаете, что на вас написали донос – вы проиграли. Вы должны быть лучше – должны быстрее написать донос на вашего противника, оппонента. Суть не в том, что вы сделали, а в том, что вы быстро вычисляете с кем вам не по пути и сжираете того человека первым", – говорил тогда еще преподаватель Киевской школы экономики.

Милованов ведет занятие Скриншот з видео

Милованов давал своим студентам установки, что 10% людей с сфере бизнеса якобы должны быть наказаны, для того, чтобы все боялись.

"Вам необходимо поддерживать дисциплину в этой системе. Соответственно, вам необходимо играть в эту игру и постоянно угадывать, кто ваш следующий противник. А вы карабкаетесь вверх по иерархической лестнице. Вы пытаетесь забраться на верх пищевой цепочки. А там мест меньше, чем людей, и вы должны четко понимать, кто ваш основной конкурент и убирать его. И у того, у кого лучшее понимание, тот будет более эффективный на верхушке", – пояснял будущий министр экономического развития и торговли.

Тимофей Милованов

Он советовал своим ученикам стучать на конкурентов быстрее, чем настучат на них.

"На самом деле это не важно, какие правила вы нарушаете, важно, что на вас настучали быстрее, чем вы. У каждого есть карт-бланш. Это такой комитет и у каждого есть право убить одного человека. И все каждый день пытаются убить одного человека. Постоянно, если над вами верхушка остановилась – вы туда двигаетесь. И у вас там есть вероятность убить одного человека раз в 10 дней. Это такая игра, в которой вы постоянно идете вперед", – говорил Милованов.

С 2015 года Тимофей Милованов является ассоциированным профессором американского Университета Питтсбурга и членом академсовета Киевской школы экономики (с 2016-го года – ее почетный президент).

В 2016 году парламент Украины назначил Тимофея Милованова одним из членов совета в Национальном Банке Украины, а уже осенью 2016-го тот занял пост замглавы совета НБУ.

В 2014-м Милованов выступил в качестве одного из создателей украинской аналитической платформы VoxUkraine. В 2014-2015 годах журнал "Форбс Украина" включал Тимофея Милованова в свой рейтинговый список лучших экономистов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в августе на тот момент президент Киевской школы экономики (KSE) Милованов проводил обучение в Трускавце для части избранных депутатов от президентской партии "Слуга народа" – так называемую "школу Зе-депутата".

Позже уже после назначения на пост минситра Милованов заявил, что коммунальные тарифы для населения могут снизиться без административного вмешательства правительства.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал