"Еда в долг": в России забили тревогу из-за резкого обеднения

В России держатели кредитных карт стали активнее покупать в рассрочку продукты.

Доля оплаченных картами покупок в продуктовых магазинах по итогам первого полугодия текущего года составила 14% от общего числа товаров, приобретенных в рассрочку, сообщает РБК.

Таким образом, категория "фуд-ретейл" поднялась с пятой позиции самых востребованных товаров, купленных в рассрочку, на вторую.

В основном продукты таким образом приобретаются в крупных торговых сетях.

Чаще, чем продукты питания, россияне оплачивают картами рассрочки только бытовую технику и электронику (28,3%).

"На рост доли продуктов при покупках в рассрочку влияет снижение реальных располагаемых доходов населения (падают с 2014 года). Еще одна причина – рост предложения карт рассрочки", – резюмировал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Категория "фуд-ретейл" поднялась с пятой позиции самых востребованных товаров, купленных в рассрочку, на вторую РБК

Доля оплаченных картами покупок в продуктовых магазинах по итогам первого полугодия текущего года составила 14%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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