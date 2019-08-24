"Грызть глотки за землю и людей": Зеленскому показали, как бить роспропаганду

Российская пропаганда слаба и Украина может бить ее на всех фронтах. Для этого достаточно называть вещи своими именами и показывать, что мы готовы грызть глотки за землю и за своих людей.

Об этом написал украинский блогер Фашик Донецкий. Он показал пример правильной реакции руководства государства на требования агрессора пустить днепровскую воду в Крым.

"Предлагаю представить, что у нас не Минних*я, а контора, которая за копейки ставит раком РФ и не верещит о недофинансировании. Министр иностранных дел — зубатый дядька, который грызет на международной арене глотки. А президент — это чел, которого цитируют все мировые сми, ибо чел хочет победить в войне, репарации от РФ + кайфует от уничтожения репутации РФ в глазах мира, а не прячется от камер, когда надо действовать", – говорит о действующих лицах блогер.

Он пишет, что после требования ГФ возобновить поставки воды в Крым, министр пропаганды должен созвать большую пресс-конференцию с мировыми СМИ и неожиданно для всех согласиться на просьбу России.

"Но есть одно но. Маааленькое. Мы готовы воду дать в Крым за деньги и при 100% предоплате. С учетом транспортировки воды в аннексированный Крым, цена будет составлять $100 за 1 кубометр. Мы готовы пустить воду в Крым по $50 за кубометр при условии полного отключения аннексированного полуострова от рос-СМИ и полноценного запуска только украинских тв каналов + радио", – предлагает блогер вариант действий министру.

"Алееее, оп! Одной пресс-конференцией ситуация перевернулась с ног на голову: вместо тезиса "РФ требует", стало "у РФ нет денег на воду в Крым", – объясняет необходимый Украине эффект Фашик Донецкий.

Блогер показал, как говорит с РФ о "воде для Крыма" Телеканал ATR

Подобную речь затем должен произнести министр иностранных дел Украины: "Взамен на возобновление подачи пресной воды в Крым, правительство Украины требует вывести все незаконные воинские формирования, представляющие РФ, покинуть территорию Крыма по крымскому мосту, а также, в обязательном порядке, Украина требует демонтажа крымского моста силами вооруженных сил РФ. Под демонтажом подразумевается не подрыв, а аккуратный разбор моста на запчасти под присмотром литовских вооруженных сил или солдат НАТО".

И президент Украины: "Мы, народ Украины, готовы выполнить просьбу РФ. Однако есть несколько требований с нашей стороны. Немедленное освобождение всех политических заложников и заключенных, списки которых я сейчас вам зачитаю. Репарации за аннексии Крыма, за экологическую катастрофу полуострова и моральное возмещение убытков всем вынужденным переселенцам из Крыма. Принудительная депортация всех антиукраинских элементов с полуострова, операция по депортации должен называться "русские сваих нэ брасают". Полная и безоговорочная деоккупация полуострова с выдачей всех причастных к аннексии суду Гааги. Полный вывод армии РФ и других незаконных вооруженных формирований с территории Крыма".

Блогер иронично пишет, что после таких выступлений пожары в Сибири для россиян покажутся огоньком зажигалки – на фоне горящих стульев под ватниками.

"Кто-то скажет, что вышенаписанное — это утопия, такого не может быть, так нельзя и все такое. Только есть одно но — текст написан с точки зрения психологии победителя, у которого есть яйца называть вещи своими именами и желании побеждать РФ везде: на политическом, на военном и на пропагандистском фронте, желании всему миру показать, что мы готовы грызть глотки за свою землю и за своих людей", - написал Фашик Донецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 23 августа во время общения в Киеве с представителями ветеранских и волонтерских организаций подчеркнул, что Украина занимает жесткую позицию по вопросу оккупированного Крыма, которая состоит в том, что полуостров должен быть возвращен.

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