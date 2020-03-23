Ждали первого заразившегося: Милованов рассказал, почему в разгар коронавируса продавали маски за границу

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Кабмин Алексея Гончарука не вводил запрет на экспорт масок, потому что ждал первый случай заражения коронавирусом.

В результате пока в мире разворачивалась эпидемия, которая приобрела масштабы пандемии, украинское правительство в условиях отсутствия тестов ждало, пока появится первый больной. "Предлагали запретить экспорт при условии диагноза первого случая коронавируса в Украине. Это произошло 3*го марта. А 4-го сменили правительство. И уже новое правительство должно было вводить запрет экспорта и реэкспорта масок. Они это и сделали 11-го марта, через неделю", – написал бывший министр на своей странице в Facebook.

Заявление Милованова стало ответом на открытие уголовного производства Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Там спустя 10 дней после публикации на OBOZREVATEL заметили в СМИ, что еще в январе, а после повторно в начале февраля секретарь СНБО Алексей Данилов обращался к правительству с настоятельной просьбой запретить экспорт масок.

Кабмин же фактически бездействовал, ожидая, какой сценарий будет разворачиваться и, видимо, все еще надеясь, что коронавирус затронет весь мир, кроме Украины. За несколько месяцев из страны вывезли за границу сотни тысяч тонн защитных масок. Это привело к тому, что ни население, ни даже крупный бизнес не может достать средства индивидуальной защиты – маски невозможно купить, на всех их не хватает.

Как ранее писал OBOZREVATEL, только в феврале из страны вывезли 118 тонн масок с фильтрами и 408 тонн без фильтра. Запретил экспорт уже новый премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако такое решение было принято слишком поздно – в львиной доле аптек масок нет вообще, а там, где они есть, цены взлетели в сотни раз. В некоторых аптеках их продают по 800 грн за 100 штук, при себестоимости всей упаковки в 20 грн.

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