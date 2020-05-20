Им нужно много денег: Зеленский рассказал о реформе "Укрзалізниці"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реформа "Укрзалізниці" "есть только на бумаге", на нее нужно много денег и он не верит, что она состоится в ближайшее время.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции по результатам первого года президентства 20 мая.

Зеленский рассказал о реформе "Укрзалізниці"

"На бумаге она очень сложная. Им нужно очень много денег. Есть грузовые перевозки, есть пассажирские перевозки. И в самые сложные времена мы не можем повысить цену на пассажирские билеты. Кстати, это направление дотационный во всей Европе", – сказал президент.

Он добавил, что для государственных предприятий выделено порядка 3-5 млрд гривен для того, чтобы делать в них заказ. В частности он вспомнил Крюковский вагоностроительный завод, на котором планируют заказать около 100 вагонов.

"Пока это на бумаге. Они жалуются на коронавирус и это отчасти правда. И господин Криклий как министр инфраструктуры 90% своего времени тратит на коронавирус – на возвращение наших граждан. Это сотни людей только авиасообщением", – добавил Зеленский.

"Я думаю, через месяц, когда мы выйдем из этого сложного процесса, мы обязательно перейдем к реформированию "Укрзалізниці", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, будущее пассажирского железнодорожного транспорта в Украине – за скоростными поездами и комфортными пригородными электричками.

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3432, который предлагает создать временную следственную комиссию из 13 депутатов для проверки и оценки состояния АО "Укрзалізниця", а также расследования возможных нарушений законодательства менеджментом предприятия.

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