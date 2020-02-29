Зеленский вызвал на ковер Гончарука из-за Коломойского: СМИ раскрыли детали

Премьер-министра Алексея Гончарука вызвали 28 февраля к президенту Владимиру Зеленскому, где глава Кабмина должен был объяснить решение о смене руководства "Центрэнерго".

Как сообщает "Зеркало недели", Зеленский сообщил о том, что Коломойский был крайне недоволен этими кадровыми изменениями, и поинтересовался их причинами. В ответ Алексей Гончарук заявил, что ему непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим. "Если я что-то неправильно понимаю, так может быть я пошел? (в отставку - ред.)", - задал вопрос, по словам источника, премьер-министр президенту Зеленскому.

Алексей Гончарук volynnews.com

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о замене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации. Решение о смене менеджмента предприятий принято Фондом госимущества, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации.

Предприятие "Центрэнерго" входит в бизнес-интересы миллиардера Игоря Коломойского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ узнали, что Коломойский назначил в менеджмент ПАТ "Центрэнерго" своих людей, которые, вероятно, помогли ему завладеть 700 млн грн, которых недосчитались в компании.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!