Зеленский озвучил громкие обещания до конца своего срока: достроят все дороги и откроют крупные комплексы

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца его каденции в Украине достроят все государственные дороги, а по всей стране откроют 25 крупных спортивных комплексов.

Об этом глава государства заявил на своей пресс-конференции 20 мая. "Мы в 9 раз увеличили количество дорог, которые построим в этом году, несмотря на COVID-19, экономический кризис. Это 4,5 тыс. км дорог. До конца своей каденции (сколько она будет – решит народ) гарантирую, что мы достроим все государственные дороги. На местах ситуация не такая простая, мы пока не имеем влияние. Уверен, что мы построим еще все дороги и на местах. Я в этом уверен. Я бы хотел быть президентом, которого запомнят как того, после которого появятся дороги", – заявил Зеленский.

Также президент сказал, что сейчас он ищет три миллиарда долларов для того, чтобы завершить строительство мостов. По его словам, уже в ближайшие 2-2,5 года достроят мост в Запорожье.

Зеленский собрал большую пресс-конференцию

"Мы построим 25 спортивных комплексов для каждой области. В этом году должны быть первые проекты. Это очень важно – развивать спорт в нашей стране. Я бы хотел, чтобы мы назвали все эти стадионы и большие спортивные площадки в честь современников. Не только тех, кто ушли, но у нас есть и современные спортивные легенды", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.

Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.

Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.

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